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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، ليل الفرنسى وفناربخشة التركى يتنافسان على ضم شناوى الأهلى. رسميا.. إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أى نشاط رياضى متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة. لجنة الانضباط "توبخ" سيد عبد الحفيظ وتقرر إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها أمس توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد فى تقارير حكام ومراقبى المباريات، وما وصل إليها من المدير التنفيذى ومدير إدارة المسابقات من مستندات، وأبرزها توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار ذلك. ليل الفرنسى وفناربخشة التركى يتنافسان على ضم شناوى الأهلى دخل ناديا ليل الفرنسى وفناربخشة التركى فى مفاوضات شفهية مع محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوى القادم، حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط فى حارس فريق الكرة الأول الأساسى. Advertisements سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل قيد كهربا فى قائمة الأهلى يناير المقبل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تفاصيل قيد محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى صفوف المارد الأحمر. المقاولون يسوق طاهر محمد طاهر أوروبياً اتفق مسئولو المقاولون العرب مع شركات تسويق عالمية لتسويق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل فى الدوريات الأوروبية، خاصة فى الدورى اليونانى، من أجل فتح المجال لعودة اللاعب إلى استكمال مشواره الاحترافى بعد تجربته السابقة فى فريق هارفى الفرنسى. اتحاد الكرة يطالب الأندية بالمشاركة ماديًا لتطبيق الـvarبالدورى استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على مطالبة أندية الدوري الممتاز بتحمل جزء من تكاليف استخدام تقنية حكم الفيديو أو الـvar ، والتي تم الاستقرار بنسبة كبيرة على استخدامها في بداية انطلاقة الدور الثاني للدوري الممتاز بعد إنهاء المجلس معظم الاتفاقات الخاصة بتطبيق التقنية والشركات المنظمة للتقنية في الدوري المصري. الأهلى يرفع اسم محمد محمود من قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية اتخذ الجهاز الفني للأهلي قرارًا برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا وبالتالي سيحتاج اللاعب لقرابة الـ7 شهور للتعافي من الآن.

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