شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانضباط يوضح لـ"سوبر كورة" حقيقة "توبيخ" سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المستشار سيد البندارى رئيس لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، المقصود بمصطلح "توبيخ" فى العقوبة الموقعة على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى. وقال البندارى لـ"سوبر كورة" إن لفظ توبيخ موجود فى اللائحة الخاصة بلجنة الانضباط ويعنى "إنذار" أو لفت نظر منعا لتكرار السلوك، وحال التكرار سيتم توقيع عقوبة سواء بالإيقاف أو غرامة مالية. كانت لجنة الانضباط اتخذت عدة قرارات ضد تجازاوت مسؤولي الأندية، وأبرزها توبيخ سيد عبد الحفيظ لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك، بالإضافة إلى منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة. Advertisements لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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