شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صلاح ومانى ومحرز يتنافسون على الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

وقاد محمد صلاح وساديو مانى فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، بينما قاد رياض محرز منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، بجانب كل البطولات الإنجليزية مع مانشستر سيتى.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" المحدد لها السابع من يناير المقبل بالغردقة.

وكان الـ "كاف" قد أعلن اختيار مدينة "الغردقة" لاستضافة حفل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019.