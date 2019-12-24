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مئوية معلول والشناوى و50 رباعية حمراء أهم مكاسب الأهلى أمام زعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسيرته الرائعة فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز، بعدما اكتسح نظيره الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

حقق الفريق الأحمر مكاسب عديدة من وراء فوزه على زعيم الثغر، لعل أبرزها اقتناص النقاط الثلاث، واستعادة صدارة بطولة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بعد ساعات قليلة من احتلال المقاولون العرب الصدارة بشكل مؤقت بالوصول للنقطة 22 بعد فوزه على الإسماعيلى بثنائية نظيفة ضمن نفس الجولة.

 

الهدف رقم 100 من نصيب على معلول

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استطاع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى أن يسجل الهدف رقم 100 للمارد الأحمر فى 2019 بعد تسجيله هدفاً من ركلة جزاء سددها بشكل مثير فى شباك زعيم الثغر.

 

مئوية محمد الشناوى مع الأهلى

وصل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى للمباراة رقم 100 بقميص المارد الأحمر فى كل البطولات، بعد ظهوره فى عرين الأهلى أمام زعيم الثغر.

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واستطاع الشناوى الحفاظ على نظافة شباكه فى 55 مباراة وتلقى 65 هدفاً خلال المائة مباراة.

 

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الرباعية رقم 50 للأهلى فى الدورى

حقق الأهلى الفوز برباعية نظيفة فى الدورى  للمرة رقم 50 فى تاريخ مشاركاته فى الدورى، تحققت هذه النتيجة على حساب 30 فريقا فى الدورى، ويتصدر الاتحاد السكندرى قائمة الفرق التى خسرت من الأهلى بهذه النتيجة برصيد 5 مرات، يليه بيتروجيت برصيد 4 مرات، ثم غزل المحلة والترسانة برصيد 3 مرات.

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كذلك يعتبر الموسم الحالى هو ثانى أكثر المواسم التى حقق فيها الاهلى نتيجة الفوز 4 / 0، حيث حققها للمرة الثالثة على حساب الإنتاج و الجونة و الاتحاد بالتساوى مع موسم 1974 / 1975، وخلف موسم 2006 / 2007 الذى حقق فيه الأهلى هذا الانتصار الرباعى النظيف فى 4 مناسبات على حساب الاتحاد والجيش و بيتروجيت و الحرس.

 

الفوز الـ 13 للأهلى مع فايلر

نجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

وتولى فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أغسطس الماضي عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

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وقاد فايلر، الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية في 14 مباراة سواء محليًا أو إفريقيًا، حقق الفوز في 13 لقاء، والهزيمة في مباراة وحيدة.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها فايلر، أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

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