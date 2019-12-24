شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على طنطا 1 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طنطا وأسوان المقام حالياً على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام، بتقدم أبناء الجنوب بهدف نظيف سجله محمد الصباحى لاعب أسوان فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بدأت المباراة بجس النبض بين الفريقين استمر فى أول خمس دقائق قبل أن يهدد أحمد عامر مرمى الفريق الأسوانى بهجمة مباغتة فى الدقيقة الثامنة، قبل أن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

اعتمد الفريق الأسوانى على الهجمات المرتدة فى مواجهة أصحاب الأرض دون أن تشكل خطورة حقيقة على مرمى إسلام طارق حارس أبناء السيد البدوى، وانحصر اللعب في هجمة هنا وأخرى هناك دون فاعلية خلال الربع ساعة الأولى.

بعد مرور أول ربع ساعة كشر أبناء الجنوب عن أنيابهم الهجومية بأكثر من هجمة متتالية، لكنها تحطمت على دفاعات أبناء السيد البدوى، وفى الدقيقة 23 أهدر أحمد الشناوي لاعب طنطا أخطر فرص المباراة بعدما سدد رأسية مرت قريبة بجوار القائم الأيمن لأسوان.

انحصر اللعب فى وسط الملعب مع الدقيقة 30 من عمر اللقاء، وسجل محمد الصباحي لاعب فريق أسوان الهدف الأول لأبناء الجنوب في الدقيقة 37 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لأبناء السيد البدوي.

حاول طنطا إحراز هدف التعادل بأكثر من هجمة لكنها مرت بسلام على مرمى أبناء الجنوب لينتهي الشوط الأول في الدقيقة 48 بتقدم الفريق الأسواني بهدف نظيف.

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كان مجدي عبد العاطي مدرب أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمود نعيم.

خط الوسط: محمد الصباحي، هيثم الفيل، موسى داو، أحمد عامر.

خط الهجوم: سيلا، فادي فريد.

فيما جاء تشكيل أيمن المزين مدرب طنطا كالتالي: إسلام طارق ومحمد الشاذلي ومحمد العشري ومحمود مسعود وايهاب سمير وحسام غالي ووليد عادل وأحمد الشناوي وأحمد الألفي وأحمد فهمي والحسن ضيوف.

ويحتل نادى طنطا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.