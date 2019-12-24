شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى يتقدم لأسوان على طنطا 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد الصباحى لاعب فريق أسوان الهدف الأول لأبناء الجنوب فى مباراة طنطا فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء المقام حالياً بين الفريقين على استاد طنطا الرياضى فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى العام، من ركلة ثابتة. وجاء تشكيل أسوان كالتالى: حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: طارق أبو العز، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، محمود نعيم. Advertisements خط الوسط: محمد الصباحى، هيثم الفيل، موسى داو، أحمد عامر. خط الهجوم: سيلا، فادى فريد. فيما جاء تشكيل طنطا كالتالى: إسلام طارق ومحمد الشاذلي ومحمد العشري ومحمود مسعود وايهاب سمير وحسام غالي ووليد عادل وأحمد الشناوي وأحمد الألفي وأحمد فهمي والحسن ضيوف. ويحتل نادى طنطا المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصباحى يتقدم لأسوان على طنطا 1 / 0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.