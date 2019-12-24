شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. دور الـ32 من دورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات دور الـ32 من دورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية، الذى ينظمه الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويهدف دورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية إلى مشاركة الفرق والأنشطة المتواجدة فى مراكز الشباب بعيدًا عن فرق كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، الذى يفضل عدم مشاركتها من أجل إتاحة الفرصة لباقى الأنشطة الأخرى داخل المراكز فى المشاركة بالمسابقة.

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ويستضيف مركز شباب المدينة بدمنهور "محافظة البحيرة" المرحلة الأولى من مباريات دور الـ32 لدورى مراكز الشباب للثقافة الرياضية، غدًا 25 ديسمبر الجارى، وتشارك فيها مراكز الشباب الآتية..

"العمرواى (الإسكندرية)، بيت الديبة (كفر الشيخ)، الراهبين (الغربية)، كفر حجازى وهيت (المنوفية)، وست الإشراف كوم حمادة وأبو حمص وقشاش (البحيرة).