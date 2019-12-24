شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد 11 يناير لإجراء قرعة البطولة الشتوية المصغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 11 يناير المقبل موعدا لإجراء قرعة الدورة الشتوية لكرة اليد المصغرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 يناير و حتى 6 فبراير المقبلين والتى تقام على ملاعب نادى الرحاب .

وتقام القرعة فى تمام الثانية عشر ظهرا بمقر اتحاد اليد بحضور مندوبى الأندية المشاركة على صعيد المراحل السنية المختلفة .

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ويشارك فى هذه البطولة على صعيد البنات و البنات مراحل ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، فضلا عن إقتصار مرحلة 2020 على البنين فقط .

كما تقام فى نفس اليوم مراسم قرعة دور الـ 8 لبطولة الجمهورية للناشئات مواليد 2002 و الناشئين مواليد 2004 و 2006 على صعيد دور الـ 16 .