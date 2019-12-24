- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تحدد 11 يناير لإجراء قرعة البطولة الشتوية المصغرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 11 يناير المقبل موعدا لإجراء قرعة الدورة الشتوية لكرة اليد المصغرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 يناير و حتى 6 فبراير المقبلين والتى تقام على ملاعب نادى الرحاب .
وتقام القرعة فى تمام الثانية عشر ظهرا بمقر اتحاد اليد بحضور مندوبى الأندية المشاركة على صعيد المراحل السنية المختلفة .
ويشارك فى هذه البطولة على صعيد البنات و البنات مراحل ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، فضلا عن إقتصار مرحلة 2020 على البنين فقط .
كما تقام فى نفس اليوم مراسم قرعة دور الـ 8 لبطولة الجمهورية للناشئات مواليد 2002 و الناشئين مواليد 2004 و 2006 على صعيد دور الـ 16 .
قرعة كرة اليد المصغرة
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقات اليد تحدد 11 يناير لإجراء قرعة البطولة الشتوية المصغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.