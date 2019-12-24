شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على قيد كهربا فى قائمة الأهلى بعد التواصل مع الفيفا والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى حال وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.
وتابع أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عنده، ووافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيس البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.
وعن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر "عندما يأتى الأهلى لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيس البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية، وإذا أرسلها النادى البرتغالى سنقيد اللاعب فورا، أما إذا لم يرسلها سنخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب فى الأهلى بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".
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