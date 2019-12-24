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اتحاد الكرة يوافق على قيد كهربا فى قائمة الأهلى بعد التواصل مع الفيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.

 

وقال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى حال وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.

 

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وتابع أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عنده، ووافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيس البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.

 

وعن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر "عندما يأتى الأهلى لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيس البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية، وإذا أرسلها النادى البرتغالى سنقيد اللاعب فورا، أما إذا لم يرسلها سنخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب فى الأهلى بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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