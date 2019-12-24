شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على قيد كهربا فى قائمة الأهلى بعد التواصل مع الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.

وقال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى حال وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.

Advertisements

وتابع أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عنده، ووافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيس البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.

وعن البطاقة الدولية للاعب، قال المصدر "عندما يأتى الأهلى لقيد اللاعب سنوافق ونخاطب أفيس البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية، وإذا أرسلها النادى البرتغالى سنقيد اللاعب فورا، أما إذا لم يرسلها سنخاطب الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة ويكون من حق كهربا اللعب فى الأهلى بمجرد وصول البطاقة المؤقتة".