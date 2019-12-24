إنبى يصرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الريمونتادا قبل مواجهة حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبى برئاسة زكريا السيد، صرف مكافآت الفريق الخاصة بالفوز على المصرى ووادى دجلة فى الجولتين الثامنة والتاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد تحقيق المكسب فى المباراتين بنتيجتى 1 / 0 و 3 / 2 على الترتيب. ونجح إنبى تحت القيادة الفنية لحلمى طولان فى الارتقاء برصيد الفريق إلى 13 نقطة عقب الانتصارات المتتالية التى حققها البترولى ليحتل الفريق، المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز. وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة نادى إنبى إن المجلس البترولى برئاسة زكريا السيد قرر أيضًا صرف مكافأة إجادة للفريق عن مباراة وادى دجلة بعد التأخر فى النتيجة بثنائية نظيفة وإنهاء المباراة بالفوز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المُثيرة التى نجح الفريق البترولى فى حصد نقاطها وذلك تحفيزاً للاعبين لمواصلة الانتصارات غداً أمام حرس الحدود، فى الأسبوع العاشر من منافسات الدورى.

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