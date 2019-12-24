شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير "بوطيب" بعد عملية "الركبة" قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقاً لموعد عودته النهائى للفريق الذى بناءً عليه سيتحدد موقف اللاعب من الاستمرار فى النادى أو فسخ التعاقد معه.

ومن المنتظر أن يجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن بوطيب يعانى من إصابة فى أحد أوتار القدم، متابعاً أن الأشعة العادية لم تكن كافية لتحديد حجم الإصابة لذلك فضل اللاعب إجراء أشعة كاملة فى فرنسا قبل الخضوع لجراحة ووفقا لموعد عودته والتشاور مع المدير الفنى ثم العودة إلى اللاعب سيتم حسم مصيره قبل انتقالات شهر يناير المقبل سواء باستمراره أو رحيله وضم لاعب جديد بدلا منه.