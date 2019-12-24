فضل الله يوضح: ما هي "عقوبة التوبيخ" الصادرة بحق سيد عبدالحفيظ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أوضح محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن عقوبة التوبيخ أشد من الإنذار والتنبيه، وهى من ضمن العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قراراتها والتي تضمنت توجيه التوبيخ لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

وأشار فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن عقوبة التوبيخ تُصدر فيما يتعلق بمخالفة السلوك الرياضي أو الهجوم أو الانتقاد اللاذه لقرارات الاتحاد.

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وأكمل: "في حالة تكرار الخطأ، يتم تصعيد العقوبة لتصبح غرامة مالية، ثم إيقاف، وقد تصل إلى الحرمان من ممارسة النشاط حال التكرار".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر معاقبة 20 من لاعبي المنتخب التركي بفرض غرامات مالية و"التوبيخ" بعد توجيه التحية العسكرية إثر العدوان التركي على سوريا، في مباراتي فرنسا وألبانيا أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأصدر يويفا بيانا وقتها يعلن أحكام لجنته التأديبية ضد ما وصفه بـ"الإيماءات" غير الملائمة وفقا للأوضاع السياسية في ذلك التوقيت، وبالتالي خرق القواعد التي تحظر استخدام السياسة في الملاعب.