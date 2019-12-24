"التوبيخ".. لفت نظر شديد اللهجة.. استخدمها يويفا ضد تركيا.. وقد تصل للحرمان من النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قراراتها والتي تضمنت توجيه التوبيخ لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

وأوضح محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عقوبة التوبيخ أشد من الإنذار والتنبيه، وهى من ضمن العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وأشار إلى أن عقوبة التوبيخ تُصدر فيما يتعلق بمخالفة السلوك الرياضي أو الهجوم أو الانتقاد اللاذع لقرارات الاتحاد.

وفي حالة تكرار الخطأ، يتم تصعيد العقوبة لتصبح غرامة مالية، ثم إيقاف، وقد تصل إلى الحرمان من ممارسة النشاط حال التكرار.

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وقال مصدر في اتحاد الكرة - رفض الكشف عن اسمه - من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "التوبيخ هو عبارة عن لفت نظر شديد اللهجة، يتم التحذير فيه من الإقدام على مثل هذا الأمر مرة أخرى وإلا ستكون هناك عقوبات موقعة بحق هذا الشخص ، ويتم إرسال لفت النظر عبر البريد الإلكتروني إلى النادي المعني بالأمر لمنع تكرار الأمر مرة أخرى."

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر معاقبة 20 من لاعبي المنتخب التركي بفرض غرامات مالية و"التوبيخ" بعد توجيه التحية العسكرية إثر العدوان التركي على سوريا، في مباراتي فرنسا وألبانيا أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأصدر يويفا بيانا وقتها يعلن أحكام لجنته التأديبية ضد ما وصفه بـ"الإيماءات" غير الملائمة وفقا للأوضاع السياسية في ذلك التوقيت، وبالتالي خرق القواعد التي تحظر استخدام السياسة في الملاعب.

ووفقا للمادة 24 من لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، طبقت المادة الأولى "التوبيخ" بحق سيد عبدالحفيظ، فيما طبقت المادة الثانية والثالثة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.