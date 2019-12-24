"استادات" تحصل على تنظيم جائزة الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اتفقت شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة".

ووقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقام الحفل في سهل حشيش بمدينة الغردقة يوم 7 يناير المقبل بحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني نجمي ليفربول، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، فيما يتنافس طارق حامد، مع أنيس البدري، ويوسف البلايلي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.