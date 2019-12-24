بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق الإنتاج الحربي، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان نادي الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي مع نادي سموحة، في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما تعرض الفريق للخسارة على يد طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة

قبل الماضية "الثامنة" بالدوري المصري.





وكان الإنتاج الحربي قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة على حساب أسوان وطنطا بهدف دون رد في كل مواجهة.

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنه، من أجل وقف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية.

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وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي لنادي الزمالك وتحسين موقفه في ترتيب الدوري، وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما نال خسارتين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 /12/ 2019

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة أيضًا، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين بينما نال ثلاث هزائم.