هشام نصر : 4 مباريات أوروبية استعدادا لأفريقيا ولا نخشى مواجهة تونس

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن المنتخب الأول، سيغادر إلى دولة صربيا غدًا الأربعاء لمواجهة المنتخب الصربي يومي 28، 29 من الشهر الجاري، على أن يختتم المعسكر الأوروبي بمواجهة السويد يومي 6 و 7 قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا لليد التي تقام بدولة تونس.

وأضاف نصر في حديثه أن الجهاز الفني يعكف حاليًا على إعداد منتخب قوي مكون من أفضل العناصر

بمنتخبي الناشئين والشباب اللذين توجا بذهبية وبرونزية كأسي العالم الماضيين، ودمجهم مع المنتخب الأول من أجل التتويج ببطولة إفريقيا ومن ثم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وبسؤاله عن المنافسة المرتقبة مع المنتخب التونسي حول بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، شدد نصر أن مواجهة نسور قرطاج ستكون صعبة ومصيرية، وذلك لأن منتخب تونس يلعب على

أرضه ووسط جماهيره، إلا أن فراعة اليد قادرين على حسم بطاقة التأهل خاصة أن استطاعوا أن يتغلبوا على تونس بمونديال الكبار الذي أقيم بدولتي ألمانيا والدنماركـ مشيرًا أن ثقته كبيرة بقدرات الجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري في تخطي جميع الصعوبات بالبطولة الإفريقية.

وأشار رئيس الاتحاد أن هناك منتخبات قوية متواجدة في بطولة إفريقيا وهم الجزائر والجابون بالإضافة للمنتخب التونسي.

وأسهب نصر في حديثه أن اتحاد اليد وضع خطة طويلة المدى من أجل الاستعداد لكأس العالم للكبار لكرة اليد والتي تحتضنه مصر في 2021.