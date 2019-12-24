مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

نتابع سوياً مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر بالجولة العاشرة بالدوري المصري مواجهة الليلة ستجمع بين الزمالك والانتاج الحربي الفريقين المتقاربان بجدول الدوري المصري وذلك بالطبع يعطي أهمية إضافية لمواجهة الليلة بالإخص أن الزمالك سيخوض مواجهة الليلة ولدية دوافع كبيرة لحصد نقاط اللقاء الثلاثة بعدما أن واصل نزيف النقاط أمام سموحة ولكن كان هناك تحسن إلى حداً ما في الأداء الفني للفارس الأبيض وذلك جعل البعض يتقبل الخروج من مواجهة سموحة بنقطة التعادل بالإخص أن الفريق الأبيض قد خاض مواجهة سموحة بعدما أن تلقي الهزيمة بثلاثية من طلائع الجيش.

مباراة الزمالك والانتاج الحربي ستكون المواجهة الخامسة الذي يخوضها الزمالك تحت قيادة مدربة الفرنسي باتريس كارتيرون لذلك لن يكون من المقبول لعشاق الفارس الأبيض مواصلة نزيف النقاط بالإخص أن البعض قد ألتمس العذر للمدير الفني الفرنسي بعدما أن تلقي هزيمتة بثلاثية أمام طلائع الجيش وذلك بسبب عدم التعرف الجيد من جانب المدرب الفرنسي علي الفريق بصورة جيدة ولكن بعدما أن ظهر الزمالك بصورة جيدة نوعاً ما خلال لقائة الأخير أمام سموحة السكندري وبالتالي لن يتقبل عشاق الفارس الأبيض ذلك العذر ولكن من المفترض أن يكون هناك تطور وتحسن في نتائج بشكل تصاعدي ولن يكون من المقبول الرجوع إلي الخلف.

الزمالك بدأ مواجهة سموحة بشكل مميز حيث قد ظهرت لدية الزمالك قدرة كبيرة علي الخروج بالكرة وتلك النقطة كانت من أهم سلبيات الزمالك خلال مواجهة طلائع الجيش وقد كان هناك ثغرة

لدية سموحة ساعدت الزمالك بشكل كبير للخروج بالكرة وبالإخص من منطقة العمق وهي المساحات في وسط ميدان سموحة وبالتالي تلك النقطة أعطت حرية التحرك للدولي التونسي فرجاني ساسي أيضاً من النقطة التي ساعدت ساسي بحرية في منطقة العمق هي توظيف أشرف بن شرقي في منطقة الطرف ولم يقوم بالدخول المتكرر لمنطقة العمق كما هو معتاد ولكن مازال اللاعب التونسي لم يصل إلي أعلي مستوياتة.

علي الرغم من عدم وصول فرجاني ساسي إلي أعلي مستوياتة ولكن اللاعب التونسي كان المحرك الرئيسي للمارد الأبيض خلال مواجهة سموحة وبالإخص خلال شوط اللقاء الأول, بالطبع عودة ساسي إلي جزء من مستواة المعهود أمر إيجابي ولكن النقطة السلبية عدم وجود حلول متنوعة لدية الزمالك حيث لم يكن هناك خطورة لدية الزمالك من الأطراف وعلي الرغم من التقدم الهجومي من جانب الظهيرين وبالإخص الظهير الأيمن حازم إمام أما بالنسبة الجناحين فقد أعتمد كارتيرون علي الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وذلك ليس التوظيف الأمثل للاعب المغربي بن شرقي حيث من الأفضل الأعتماد علية في منطقة العمق أو علي الأقل أن يكون لدية مهام بالدخول لمنطقة العمق ولكن خلال مواجهة سموحة اللاعب لم يكن لدية أدوار سوي التحرك في منطقة الطرف بشكل فردي

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في ظل ضعف القدرات الهجومية للظهير الأيسر محمد عبد الشافي.

أما بالنسبة سموحة بقيادة مديرة الفني حسام حسن فقد أعتمد بالشوط الأول علي ثلاثة أفكار الأولي شريف رضا الجناح الأيمن كان يقوم ببعض المحاولات من أجل المساحات المتواجدة خلف محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك أما الفكرة الثانية فقد أعتمد علي الكرات الطولية علي الثنائي الأمامي حسام حسن ورونالد وانجا أما الفكرة الثالثة الأعتماد علي ناصر ماهر “كمحطة” وذلك من أجل أستغلال قدراتة علي الوقوف علي الكرة وبالفعل اللاعب كان نجح في تأدية دورة بصورة مميزة للغاية.

بالشوط الثاني الزمالك ظهر بشكل أقل من شوط اللقاء الأول وذلك بسبب عدم ظهور فرجاني ساسي بشكل الذي قد ظهر بة بالشوط الأول وبالتالي فقد الزمالك قدرتة عل الأختراق من العمق أيضاً من ضمن النقاط التي جعلت الزمالك يجد صعوبة في الأختراق من العمق التغيرات التي قام بها المدير الفني لفريق سموحة حسام حسن الذي قرر الأعتماد علي الشكل الخططي 4-3-3 وذلك بخروج مهاجمة حسام حسن ونزول محمود حليمو بالطبع ذلك تغير هام للغاية حتي يقوم بعمل كثافة في منطقة العمق وبالتالي ذلك التغير جعل سموحة يغلق الثغرة التي قد ظهرت لدية بالشوط الأول بالإخص.

صعوبات لدية الزمالك للأختراق من العمقصعوبات لدية الزمالك للأختراق من العمق

ماذا فعل كارتيرون لحل مشكلة الأختراق من العمق ؟ قرر خروج يوسف أوباما ونزول مصطفي فتحي بالإضافة إلي دخول أشرف بن شرقي لمنطقة العمق وذلك هو التوظيف الأمثل للاعب المغربي كذلك قرر تحرك محمد أوناجم من الجانب الأيمن للجانب الأيسر بينما قد تواجد مصطفي فتحي بالجانب الأيمن تلك التعديلات بالطبع جيدة حتي يكون الزمالك قادر علي الأختراق من العمق بتواجد الثنائي بن شرقي وساسي كذلك تواجد مصطفي فتحي بالطبع سيعطي حلول كبيرة للزمالك في الأطراف في ظل المهارات الفردية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الشاب.