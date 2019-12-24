«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولةالدوري المصري الممتاز.
حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
كما تُذاع مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الثلاثاء عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولةالدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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