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أسوان يتقدم على طنطا بالهدف الثاني

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سجل فريق أسوان الهدف الثاني في شباك نظيره طنطا في المباراة التي تجمع

الفريقين على ستاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الممتاز.

أحرز الهدف اللاعب محمد الصباحي في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة تقدم اسوان بهدفين لهدف.

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