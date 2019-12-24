أسوان يتقدم على طنطا بالهدف الثاني

سجل فريق أسوان الهدف الثاني في شباك نظيره طنطا في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الفريقين على ستاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. أحرز الهدف اللاعب محمد الصباحي في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة تقدم اسوان بهدفين لهدف.

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