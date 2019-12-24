طنطا يحرز هدف التعادل في شباك أسوان

سجل فريق طنطا هدف التعادل في شباك نظيره أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الفريقين على ستاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. أحرز الهدف اللاعب محمد أونش في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

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