يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستكمال مشوار بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي، ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد فقدان خمس نقاط في المباراتين الماضيتين.

الزمالك نال خسارته على يد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من عمر البطولة المحلية، قبل التعادل مع سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الدوري المصري

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ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد السلام، في الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين، بينما نال خسارتين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

أما الإنتاج الحربي والذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضًا، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين بينما نال ثلاث هزائم.

وكان الفريق العسكري قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة على حساب أسوان وطنطا بهدف دون رد في كل مواجهة.

ويحسم تاريخ مواجهات الفريقين كفة الأبيض، إذ التقى الفريقان في 15 مباراة، نجح الزمالك في الفوز على الإنتاج 9 مرات، بينما فاز الأخير مرتين، وساد التعادل في 4 مباريات.

ونجح الزمالك في تسجيل 24 هدفاً في مرمى الإنتاج، بينما تلقى 14 هدفاً من الفريق العسكري.