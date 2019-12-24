نتيجة مباراة النصر وضمك فى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

يحل نادي النصر السعودي ضيفاً على نادي ضمك، فى احدي مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تنطلق مباراة النصر وضمك اليوم فى تمام الساعة 14:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت مكة، 12:40 بتوقيت جرينتش.

ويدخل العالمي مباراته ضد ضمك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الماضية على العدالة 3-0 وتصدر جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة.

وصعد النصر إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي عقب فوزه المستحق على البكيرية بنتيجة 4-1 في دور الـ64 من المسابقة.

بينما نجح ضمك في التأهل إلى هذا الدور بعد أن تجاوز الجيل بدور الـ32 بالفوز عليه 2-1.

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ورغم أن المباراة تجمع بين قمة وقاع دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن حسابات المدربين الجزائري نور الدين بن زكري والبرتغالي روي فيتوريا للقاء تختلف عن حساباتهما بالدوري.

وشهد آخر لقاء بين نادي النصر وضمك فى الدوري السعودي الموسم الماضي، تفوق العالمي بهدفين دون مقابل.

فى الشوط الاول تقدم ضمك بهدفين مقابل هدف للنصر.

سجل هدفي ضمك اللاعب مازم أبو شرارة فى الدقيقتين 38،44.

وقبل نهاية الشوط بلحظات سجل هدف النصر اللاعب عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء.