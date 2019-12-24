فرانك لامبارد يعرب عن دعمه للاعبه روديجر في وجه الهتافات العنصرية

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن دعمه للاعب الفريق أنطونيو روديجر في وجه الهتافات العنصرية التي تعرض لها مؤخرا في مباراة ناديه أمام توتنهام.

وقال لامبارد أمام صحفيين أمس الاثنين إنه سيظل يعرب عن دعمه للاعب المنتخب الألماني لكرة القدم.

كان مشجعو توتنهام وجهوا شتائم عنصرية ضد لاعب تشيلسي26/ عاماً/ عدة مرات في مباراة الفريقين التي أنتهت بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين على صاحب الأرض أول أمس الأحد.

وشكا مدافع تشيلسي إلى الحكم خلال المباراة ثم كتب بعدها على تويتر معرباً عن أمله في سرعة التوصل إلى من وجهوا له الإهانات، كما أعرب في الوقت نفسه عن شكره للعديد من مشجعي توتنهام على دعمهم له.

Advertisements

كما دافع لامبارد عن روديجر في وجه الإنتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام.

وكان لاعب توتنهام هيونج مين سونج قد تعرض للطرد بعد تدخل طفيف في كرة مشتركة مع روديجر سقط على إثرها الأخير على الأرض، وعندها صاح مورينيو للاعب تشيلسي غاضباً:” أنهض والعب يا رجل، هذا هو الدوري الإنجليزي“.

وإعترف لامبارد بأن تدخل سون لم يكن عنيفا لكنه يستحق الطرد وبالتالي فإنه لن يشكك في نزاهة روديجر.

وقال مورينيو إنه يفصل بين هذه الواقعة وبين الهتافات العنصرية بحق روديجر.