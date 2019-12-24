فايلر: تركيزنا منصب على مواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، أن الجهاز الفني يبدأ من اليوم الثلاثاء، التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، وإستغلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من التدريبات في مشاهدة مباريات بطل زيمبابوي، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانيه بدوري أبطال أفريقيا.
ومنح فايلر لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، عقب الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمس الاثنين في الدوري المصري، لألتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الأربعاء، والبدء في التحضير بشكل عملي لمواجهة بطل زيمبابوي.
وقال فايلر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن الجهاز الفني يشاهد ملخصاً لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها الأهلي المباراة، خلال التدريبات اليومية التي تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.
وأضاف :”أغلقنا ملف بطولة الدوري المصري، وبدأنا التحضير لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام”.
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