لجنة الأنضباط والأخلاق تمنع مرتضى منصور ثلاثة مباريات بالدوري المصري

قررت لجنة الأنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة قدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

كما قررت اللجنة إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، ومنع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وقررت اللجنة حسب بيان رسمي اليوم الثلاثاء إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، و إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

كما قررت اللجنة إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام، وتوبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.