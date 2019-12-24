رئيس رابطة الدوري الإسباني يعلن رفضه للشعار الذي رفع خلال الكلاسيكو

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه لم يحب شعار “إسبانيا، إجلسي لنتفاوض”، الذي رفع خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بين العملاقين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء الماضي.

وتعادل برشلونة وضيفه ريال مدريد سلبيا على ملعب “كامب نو” في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة بالدوري الإسباني، وقد جاء قرار التأجيل في أكتوبر الماضي نظراً لمخاوف بسبب الأضطرابات الأمنية والسياسية بإقليم كتالونيا عقب صدور أحكام بسجن رموز سياسية ممن ينادون بأستقلال كتالونيا.

وقال تيباس اليوم الثلاثاء في حوار لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية إنه لم يكن مؤيدا لهذه القضية السياسية القائمة، مضيفاً “لم أحب الوضع الذي شهده جزء من إسبانيا، وهو إقليم كتالونيا. ولم أحب شعار إسبانيا، إجلسي لنتفاوض فليس من المفترض أن يتفاوض إقليم كتالونيا مع إسبانيا لأنه بالفعل جزء من إسبانيا.”