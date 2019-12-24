نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدوري المصري

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 24-12-2019 على ملعب السلام، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي الزمالك المباراة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين و خسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها.

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ويسعي اليوم الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي “باتريس كارتيرون” عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث حيث يطمح “مختار مختار” المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما في ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري ما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة فى جدول المسابقة، وحقق الانتاج الفوز فى آخر جولتين خارج ملعبه امام كل من اسوان وطنطا بواقع هدف فى كل مباراة.

وشهد آخر لقاء جمع بين الزمالك والانتاج الحربي تعادلاً ايجابياً بهدف لكل فريق، بالجولة 31 من الموسم الماضي من الدوري العام.

وكان الاتحاد السكندري قد سقط أمام الأهلي برباعية نظيفة أمس فى افتتاح الجولة والذي انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، ما يساعد الزمالك فى مباراة اليوم على الاقتراب من ثلاثي المقدمة إذا ما تمكن من هزيمة الإنتاج الحربي.