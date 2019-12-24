إيقاف مشجع لتيشلسي لأساءة عنصرية بحق لاعب توتنهام

أفادت تقارير صحافية إنجليزية عن توقيف مشجع لتيشلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال مباراة فريقه توتنهام ضد ضيفه اللندني ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، شهدت أيضاً أساءات لمدافع تيشلسي الألماني أنطونيو روديجر.

وأثارت المباراة ضجة واسعة بسبب الإساءات العنصرية لروديجر من قبل مشجعي توتنهام، بعد حادثة على أرض الملعب بينه وبين سون أدت إلى طرد الأخير بعد العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر”.

وتوقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني بسبب الإساءة للمدافع ذي البشرة السوداء، مع أطلاق القيمين على الملعب نداءات عبر مكبرات الصوت قالوا فيها إن “تصرفا عنصرياً من قبل المشجعين يؤثر على المباراة”.

وعلى رغم ان التركيز أنصب على ما تعرض له روديغر، أفادت تقارير صحافية في وقت متأخر ليل الإثنين، لاسيما لصحيفة “ذا غارديان” وشبكة “سكاي سبورتس”، عن توقيف مشجع لتشيلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى اللاعب الكوري الجنوبي.

وأكدت شرطة لندن لوكالة فرانس برس توقيف شخص على خلفية شبهة الإساءة العنصرية خلال المباراة، من دون أن تحدد إلى أي نادٍ ينتمي.

وأوضحت الشرطة ان المشجع طرد من الملعب وأوقف خلال المباراة.

وبحسب التقارير الإنجليزية، أوقفت الشرطة ستة أشخاص على هامش المباراة بسبب مخالفات مختلفة، لكن الإساءة لروديجر لم تكن من ضمنها.

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وبعدما تعهد توتنهام بفتح تحقيق في ما تعرض له روديجر أكد نادي شمال لندن ليل الإثنين ان هذا التحقيق لم يصل بعد لخلاصة قاطعة.

وأوضح “نحن قادرون على متابعة كل مشجع من خلال الكاميرات وأمضينا ساعات عدة في مراجعة التسجيلات تواصلنا أيضاً مع متخصصين بقراءة حركة الشفاه لدراسة التسجيلات، وتواصلنا مع تشيلسي من أجل الحصول على معلومات إضافية من لاعبيه”.

وتابع توتنهام “لقد أخذنا أفادات أيضاً من أطراف آخرين كانوا حاضرين في ذاك الوقت، والشرطة ستقوم بمراجعة الأدلة الى جانبنا”، مشدداً على انه سيواصل التحقيق “بشكل معمق” في هذه القضية.

وبلغت مفاعيل المسألة المستوى السياسي في إنجلترا، مع ترحيب وزير الرياضة نايجل آدامس بقرار توتنهام التحقيق في ما جرى على ملعبه.

وبعد دعوات، لاسيما من الاتحاد المحلي، إلى الحكومة لفتح تحقيق من قبلها، أكد المتحدث بأسم رئيس الوزراء بوريس جونسون ان الحكومة “ستواصل العمل مع كل السلطات على هذه المسألة، بما فيها رابطة اللاعبين”، من دون ان يستبعد “اتخاذ إجراءات جديدة في حال دعت الحاجة”.

ورأى المتحدث ان الهيئات الكروية “زادت بشكل ملحوظ جهودنا (لمكافحة العنصرية)، لكن ننتظر منها ان تواصل جعل هذه المسألة أولوية”.