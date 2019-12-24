تقرير | سولشاير يرى بوجبا “أفضل لاعب خط وسط” في العالم

رأى النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا العائد بعد غياب مطول بسبب الإصابة، هو “أفضل لاعب خط وسط” في العالم”.

وشارك حامل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، الأحد كبديل في المباراة التي خسرها فريقه أمام واتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين. ودخل الفرنسي في الدقيقة 64 بعدما كان فريقه متأخراً بالهدفين، وكاد أن يسجل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه المشاركة الأولى لبوجبا في صفوف الفريق بعد غيابه عن الملاعب منذ أواخر سبتمبر. وتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لإصابة في الكاحل أواخر يوليو الماضي، وعاد بشكل موقت إلى الملاعب، قبل أن يبتعد مجدداً بسبب مفاعيل الإصابة ذاتها.

وشارك بوجبا في ست مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري.

ويرجح أن يكون الفرنسي أساسياً في حسابات مدربه في الأستحقاق المقبل الخميس عندما يستضيف “الشياطين الحمر” نيوكاسل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يجد سولسكاير نفسه محتاجا الى الإبداع الذي قد يوفره الفرنسي لكسر دفاع المنافسين.

وقال سولشاير اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة نيوكاسل “دعونا نرى كيف سيكون رد فعله، وبماذا يشعر لقد كان جيدا جداً عندما عاد الى الفريق. وقد يكون كذلك إذا دفعنا به منذ البداية”.

ورأى سولشاير أن بوجبا قادر على أداء أدوار مُختلفة “في أي مكان، ويمكنه شغل أي مركز في خط الوسط. إنه لاعب خط وسط من الدفاع إلى الهجوم. يمكنه أن يتقدم إلى العمق ويلعب التمريرات الطويلة. يمكنه إختراق منطقة الخصم والمزج بين الدفاع والهجوم كما فعل الأحد”.

وأعتبر سولشاير أن فائدة تواجد بوجبا في تشكيلته يعود إلى “كونه أفضل لاعب خط وسط مُتكامل في العالم”.

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وسبق لسولشاير ان أكد الأسبوع الماضي، ان بوجبا باقٍ مع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية، على رغم التقارير المتكررة التي تتحدث عن أهتمام ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد معه.

– رد فعل –

ولفت سولشاير إلى أنه يبحث عن رد فعل من لاعبيه ضد نيوكاسل بعدما فشل يونايتد مجدداً في تحويل هيمنته إلى نتيجة إيجابية أمام واتفورد، معتبراً أن من نقاط قوة فريقه “رد فعلنا بعد النتائج السيئة”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، بفارق 24 نقطة عن المتصدر ليفربول، علماً أن الأخير خاض مباراة أقل لأنشغاله بمونديال الأندية في الدوحة، حيث توج باللقب السبت الماضي على حساب فلامينجو البرازيلي بفوزه عليه 1-صفر في النهائي.

وقال سولشاير “لم نحافظ على الثبات كما كنا نرغب لكننا لم نحقق سلسلة (سيئة) مثلما فعلنا في نهاية الموسم الماضي، لذا سيكون هناك رد فعل بالتأكيد”.

وأقر سولشاير بأن التقدم كان أبطأ من المتوقع، مشيراً إلى أنه يركز حالياً على تطوير فريق يمكنه الهيمنة والأنتصار.

وقال “لقد أحتاج ليفربول إلى بضع سنوات للوصول إلى هذه المرحلة ونحن بحاجة إلى مواصلة البناء لأن هذا ما نريد الوصول إليه نعم، نحن جيدون في الهجمات المرتدة. نعم، لدينا وتيرة ولاعبون سريعون”.

وتابع “يجب أن نحافظ دائماً على ذلك لأن هذا من تقاليدنا. الآن نحن بحاجة لأن نكون أفضل في الفوز على فرق أسفل الترتيب”.