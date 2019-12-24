رئيس إستوديانتس يحاول إقناع نجم برشلونة بتدريب فريقه

قال خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي إستوديانتس لابلاتا المنافس في الدوري الأرجنتيني الممتاز ، إن النادي لم يجر مفاوضات رسمية مع النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، وإنما أقتصر الأمر على محادثات معه فقط.

وإعترف فيرون بأن محادثات أجريت مع لاعب خط الوسط إنييستا، أملاً في إقناعه بالأنضمام إلى فريق لابلاتا الذي يدربه المدير الفني جابرييل ميليتو، والذي انضم إليه مؤخرا النجم المخضرم خافيير ماسكيرانو.

وقال فيرون في تصريحات لإذاعة “راديو ريفادافيا” الأرجنتينية :”اليوم لا يمكننا القول إن مفاوضات أجريت، ولكن كانت محادثات فقط مع إنييستا. نحن في مرحلة البحث.”

ويرتبط إنييستا 35/ عاماً/ بعقد مع نادي فيسيل كوبي الياباني، وتردد أنه تلقى إتصالات من ماسكيرانو زميله السابق ببرشلونة الإسباني.