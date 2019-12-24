تشامبرلين يغيب عن ليفربول حتى نهاية العام

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن الفريق سيفتقد جهود اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين في مباراتيه المتبقيتين خلال عام 2019، بسبب الإصابة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الفريق أمام ليستر سيتي بعد غداً الخميس :”أليكس أوكسليد تشامبرلين سيغيب عن مباراتينا الأخيرتين في 2019 بسبب إصابة في أربطة الكاحل.”

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامناً مع الأحتفال بفتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).

وسيغيب تشامبرلين بذلك عن مواجهة ليستر وكذلك مواجهة وولفرهامبتون المقررة يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري.

ويحتل ليفربول، بطل أوروبا والمتوج مساء السبت بلقب كأس العالم للأندية 2019 في قطر، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.