أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الثلاثاء ضم لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي لي ميونج جوو، لاعب العين السابق، إلى صفوف الفريق الأول بنادي الوحدة. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “توتير” :”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونج جوو (29 عاما) لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف .2022″ وأضاف :”ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي التوفيق والنجاح للاعب مع النادي.” ويسعى الوحدة لتعزيز صفوف فريقه خلال سوق الأنتقالات الشتوية أملاً في تطوير نتائج الفريق في الفترة المتبقية من الموسم والمضي قدما على الساحة الآسيوية. ويحتل الوحدة المركز السادس في دوري الخليج العربي الإماراتي (دوري المحترفين الإماراتي)، بعد عشر مراحل من بداية المسابقة، حيث حقق أربعة أنتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، كما يتأهب الفريق للمنافسة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع الكوري الجنوبي لي ميونج جوو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.