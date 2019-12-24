رياضة | آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن 3 مباريات لفريقه بعد عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بمنعه من حضور المباريات، والغرامة المالية.

وعاقبت لجنة الانضباط رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

ويبدأ تنفيذ عقوبة مرتضى منصور بداية من مباراة اليوم الثلاثاء، أمام الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز المقرر لها في السابعة والنصف مساء على استاد السلام وهو نفس ملعب الأهلي ثم مباراة أسوان، المقرر لها 2 يناير 2020، على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الـ11 وأخيرًا طنطا بملعبه يوم 5 يناير المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ12.

قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة

- توبيخ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

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- منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

- إيقاف رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة، 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد، المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول، 10 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، مباراتين، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- إيقاف علاء الدين مصطفى سالم، مدلك فريق المصري، 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.