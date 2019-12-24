رياضة | بعد غياب.. أوزيل يُزين قائمة آرسنال لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب.. أوزيل يُزين قائمة آرسنال لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعافى مسعود أوزيل من إصابة في القدم وهو على وشك اللعب في أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد للجانرز ميكيل أرتيتا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

غاب صانع الألعاب عن تعادله بدون أهداف يوم السبت على ملعب إيفرتون لكنه عاد إلى التدريبات - وكذلك حال هيكتور بيلرين وداني سيبالوس بعد إصابته في أوتار الركبة.

غادر الظهير الأيسر لبورنموث بسبب الإيقاف ، في حين أكد مدرب الفريق إدي هاو أن ناثان أك لا يزال يعاني من مشاكل في أوتار الركبة. Advertisements ويضم بورنموث عددًا من اللاعبين الآخرين ، بمن فيهم آدم سميث وستيفن كوك وهاري ويلسون ، بعد سلسلة من الهزائم الست في سبع مباريات.

وتضمنت قائمة آرسنال لمواجهة بورنموث: لينو ، مارتينيز ، بيليرين ، مايتلاند-نايلز ، باباستاثوبولوس ، لويز ، موستافي ، مافروبانوس ، غندوزي ، توريرا ، ويلوك ، شاكا ، سميث رو ، ساكا ، نيلسون ، بيبي ، لاكازيت ، أوباميانج ، مارتينيلي.

وتضمنت قائمة بورنموث لمواجهة آرسنال: رامسديل ، فرانسيس ، ستايسي ، ميفام ، جوسلينج ، ليرما ، لام كوك ، فريزر ، بيلينج ، كينج ، بوروك ، سيمبسون ، سورمان ، ستانيسلاس ، كيلكيني ، دوبري ، سولانكي ، إيب.