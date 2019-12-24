رياضة | ماذا يحتاج إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يحتاج إنتر ميلان في سوق الانتقالات الشتوية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي بشغف، فتح سوق الانتقالات الشتوية القادمة ، والتي ستفتح أبوابها في غضون أيام قليلة.

وتضع إدارة النيرازوري نصب أعينها، تحقيق بطولة الدوري الإيطالي الغائبة عن الفريق من عام 2010، وإلغاء هيمنة يوفنتوس المحلية.

ولم تنتظر جماهير الإنتر حصول الفريق على دوري أبطال أوروبا، لكن في الوقت ذاته يعد الخروج من دور المجموعات وللعام الثاني على التوالي أمراً مشيناً.

وضربت الإصابات فريق إنتر ميلان خلال النصف موسم المنصرم، حيث أصيب ثنائي الوسط الإيطالي المتميز نيكولا باريلا وستيفانو سينسي، بالإضافة للمهاجم التشيلي المعار من مانشستر يونايتد ألكيسيس سانشيز، مما أدى لإهتزاز نتائج الفريق، في ظل القائمة المحدودة التي يمتلكها كونتي.

موقف الفريق الحالي في كل البطولات

يتصدر الفريق جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف فقط أمام ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي يمتلك نفس الرصيد.

وودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بعد إحتلاله المركز الثالث في المجموعة السادية، خلف برشلونة وبوروسيا دورتموند، لذلك تحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي ليلاقي لودجوريتس البلغاري في دور الـ 32 فبراير المقبل.

وعلى صعيد كأس إيطاليا سيتعين على الفريق مقابلة نادي كالياري في دور الـ 16 في يناير المقبل.

- صفقات الإنتر الصيفية

تعاقد الفريق مع نيكولا باريلا قادماً من كالياري، وستيفانو سينسي من ساسولو، وكريستيانو بيراجي قادماً من فيورنتينا، ودييجو جودين قادماً من أتليتيكو مدريد، بالإضافة للنمساوي فالنتين لازارو من هيرتا برلين الألماني ، وثنائي مانشستر يونايتيد الإنجليزي أليكسيس سانشيز معاراً، والبلجيكي روميلو لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ النادي.

- ماذا يحتاج إنتر ميلان في سوق الإنتقالات الشتوية؟

ولكي يواصل إنتر ميلان صراعه المحتدم مع يوفنتوس صاحب القائمة المدججة بالنجوم، عليه إجراء تدعيمات عاجلة في يناير المقبل في بعض المراكز، الذي يوضحها "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير.

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* قلب الدفاع

يلعب كونتي كالعادة بثلاثي خلفي، ويعتمد بشكل أساسي على الثلاثي جودين وميلان سكرينيار وستيفن دي فري، لكنه في الوقت ذاته لا يمتلك بديل كفء في حالة غياب الثلاثي لأي سبب.

أبرز المرشحين: أنطونيو أتشيربي لاعب لاتسيو - جيرمان بادزيلا لاعب فيورنتينا - جان كلير توديبو لاعب برشلونة - كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد المعار لروما.

* الظهير الأيسر

في ظل إعتماد كونتي على رسم 3-5-2، يقوم بدور الظهير والجناح في الجهة اليسرى الثنائي كوادو أسامواه وكريستيانو بيراجي، وفي ظل كبر سن الأول وكثرة إصاباته، يحتاج كونتي لظهير أيسر يجيد الأدوار الهجومية والدفاعية بنفس الدقة.

أبرز المرشحين: ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي.

* وسط الملعب

تمثل المعضلة الأكبر لكونتي، حيث ضربت الإصابات المتتالية أفراد هذا الخط، لذلك تشير كل التقارير إلى أن إدارة إنتر ميلان ربما تقوم بصفقة أو إثنين لتدعيم هذا المكان.

أبز المرشحين: نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد - إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال لاعبي برشلونة - ساندرو تونالي لاعب بريشيا - ديان كولوسيفسكي لاعب بارما المعار من أتالانتا.

* مركز المهاجم

يقود هجوم الفريق الثنائي المتألق لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، لن الفريق يحتاج لمهاجم إضافي يقوم بعمل المداورة مع الثنائي، حيث لا يتواجد سوى الصغير سباستيانو إسبوزيتو.

أبرز المرشحين: أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي - فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا.