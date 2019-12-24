رياضة | تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي عمرو أديب المعروف بانتمائه للزمالك على فوز الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر على الاتحاد السكندري برباعية نظيف في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكتب عمرو أديب عبر حساب على تويتر: "ممكن حد يفهم الباشا مدرب الأهلى إن عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير يعنى مش محتاج تعمل كرنفال أهداف".

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وأضاف أديب: "حد يشرحله إنه فارق بنقط كتير عن أي نادي في المحروسة فموضوع الأهداف ده مش مهم خلوه يراعى مشاعر البيت الأبيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك".