رياضة | اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بخدمات "المونديالي" في تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بخدمات "المونديالي" في تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري الاستعانة بخدمات محمود أبو الرجال في تطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري الممتاز بداية من الدور الثاني.

وشارك أبو الرجال حكم فيديو خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة وتوج بها ليفربول الإنجليزي على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد خليفة الدولي.

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وقدم أبو الرجال مستويات مميزة خلال مونديال الأندية، حيث تواجد الحكم الدولي المصري كحكم ساحة في مباراتين منهما مباراة الافتتاح، و4 مباريات كحكم فيديو.

ويدرس اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات أبو الرجال في تطبيق تقنية الفيديو بالمسابقات المحلية، خاصة أنه أصبح لديه خبرات كبيرة بعد مشاركته في حدث عالمي كمونديال الأندية.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن مساعي كبيرة لتطبيق تقنية الفيديو بالمسابقات بداية من الدور الثاني من الدوري الممتاز.