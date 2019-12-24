رياضة | موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بأول مبارياته مع المارد الأحمر، بعد إنتقاله للفريق في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويخوض حاليًا اللاعب برنامج تأهيلي، داخل النادي الأهلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق مطلع يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقف مشاركة اللاعب الأولى أمام مصر المقاصة، من عدمه والمقرر لها يوم 1 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أنه بنسبة كبيرة سيكون كهربا، خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مباراة المقاصة لعدم اختيار المجازفة به دون جاهزيته.

وتابع المصدر: "كهربا لم يتم تجهيزه بالشكل الكافي حتى الآن ومازال يخضع للتأهيل، بسبب عدم خوضه أي مباريات منذ تواجده مع المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية، وهو ما قد يعرضه لأي إصابة غير مرجوة بالوقت الحالي".

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واختتم المصدر: "في حال تواجد كهربا بتلك المباراة، أعتقد أنه سيكون بديلًا على مقاعد البدلاء، على أن يتواجد تحت أمر الجهاز الفني، بداية من مباراة نادي مصر في الجولة الثانية عشر من الدوري".

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى تفاصيل قيد محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى صفوف المارد الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد شوبير على راديو أون سبورت: "سيتم قيد كهربا بداية من أول يناير وليس على حساب محمد محمود لاعب خط وسط الفريق المصاب بقطع فى الرباط الصليبى".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى "قيد كهربا قد يكون عن طريق إعارة أحد اللاعبين وقيده مكانه بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عبر الاستبدال".