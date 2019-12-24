رياضة | تحدي الجيم بين محمد صلاح وابنته مكة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحدي الجيم بين محمد صلاح وابنته مكة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بنشر فيديو له مع ابنته مكة ، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وشارك الاثنان بتدريبات في صالة الجيم .

وظهر صلاح وابنته مكة ، وهما يؤديان تمارين البطن ، داخل الصالة الرياضية ، خلال فترة الإجازة التي حصل عليها صلاح وزملائه في ليفربول ، بسبب أعياد الميلاد .

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وانهمر الاثنان بنوبة ضحك شديدة ، بسبب عدم مقدرة مكة على مواكبة سرعة والدها في أداء التمارين، كما ظهرت الطفلة التي لم تتجاوز الـ5 أعوام، وهي تؤدي تمارين رفع الحديد بمفردها ، في فيديو آخر نشره صلاح.

وسيعود صلاح وزملاءه للتدريبات الأربعاء ، حيث يستعدون لمباراة "القمة" أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس.

ويذكر أن مكة ابنة صلاح ، سبق أن ظهرت في فيديوهات طريفة كثيرة مع والدها ، مما جعلها طفلة محبوبة بين أوساط الجماهير الرياضية .