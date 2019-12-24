رياضة | "استادات القابضة" تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استادات القابضة" تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اختيار شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا هذا العام، بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة".

وقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبذلك يصبح حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام٢٠١٩ ، مصريا خالصا في الحقوق والرعاية والتنظيم والإنتاج التليفزيوني وأعمال البث، ويقام على واحدة من أجمل بقاع مصر، سهل حشيش، بمدينة الغردقة، يوم ٧ يناير المقبل، وبحضور نجوم العالم في كرة القدم، ونجوم القارة السمراء المرشحين للجائزة، ويأتي في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، والجزائري رياض محرز.