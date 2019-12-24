رياضة | بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بمفاوضات ناديه مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية أن الأهلي يختار الصفقة الشتوية بهدوء شديد بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي السابق والذي سيتم استبداله ربما عن طريق خروج أحد اللاعبين للإعارة في يانير.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن رامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد فتحي جاهزون لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد التخلص من الإصابات التي يعانون منها وأجبرتهم على الغياب عن

وشدد على أن عمار حمدي اللاعب الصاعد تلقى عروضا لاستعارته ولكن قرار استمراره أصبح شبه نهائي نظرًا لحاجة الأهلي إليه موضحًا أن هناك جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد لقاء بلاتينيوم لحسم مصير بعض اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار مثل صلاح محسن وحسين السيد مارسيلو.