رياضة | كلوب يثير القلق حول إصابة نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يثير القلق حول إصابة نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفريول الإنجليزي، على خطورة إصابة أليكس أوكسلايد تشامبرلين لاعب وسط الفربق، مشيرا إلى أنه لم يعلم موعد عودته للمشاركة في المباريات.

وتعرض تشامبرلين للإصابة، خلال مباراة ليفربول أمام فلامينجو البرازليلي في نهائي كأس العالم للأندية، والتي فاز بها الريدز بهدف نظيف.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليستر سيتي: "إصابة تشامبرلين تبدو مقلقة، جاءت على مستوى كاحل القدم كما توقعنا".

وأضاف: "أحد أربطة الكاحل الخارجية تعرضت للإصابة بقوة، علينا نرى كيف سيتم معالجته سريعا".

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وأشار: " الأمر قد يتطلب بعض الوقت حتى يعود، أو ربما لا، علنيا أن ننتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة ".

ونُشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب يرتدي واق للكاحل ويسير على عكازات بعد المباراة، وأرجحت تقارير صحفية أنه سيغيب على الأقل آخر مباراتين لفريقه في عام 2019 الجاري.

ويلاقي ليفربول نظيره ليستر سيتي، يوم الهميس المقبل على ستاد أنفيلد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.