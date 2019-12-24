رياضة | المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة اسوان بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة اسوان بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة اسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة احمد الشناوي لوسط ابناء السيد البدوري وغياب محمود فرج كابونجا بسبب الإيقاف وجاء تشكيل طنطا ضد اسوان كالأتي :-

إسلام طارق ، محمد الشاذلي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، ايهاب سمير ، حسام غالي ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، احمد فهمي ، احمد الألفي ، الحسن ضيوف.

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بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، مصطفي امين، احمد قطاوي ، محمد ماجد اونش ، عبدالرحمن الدح ، سليمان عبدربه ، هشام شعبان

يذكر إن نادي طنطا يستعد لمواجهة اسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا اليوم في تمام الثانية والنصف عصرا.