رياضة | عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة جديدة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بسبب مطالبه المادية بخصوص عقده مع القلعة الحمراء.

وطلب كهربا الحصول على عقد إعلاني ضخم بخلاف المتفق عليه خارج قيمة عقده البالغة 9 ملايين جنيه في الموسم بعد أن وقع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

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كان كهربا قد فسخ عقده مع أفيس البرتغالي ووقع للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بمقابل يصل إلى 50 مليون جنيه مع عقد إعلاني يصل إلى 10 ملايين جنيه وهو ما يطلب اللاعب زيادته إلى 16 بخلاف رغبة مجلس القلعة الحمراء.

ومن المعروف أن كهربا عاد للأهلي من خلال ترانزيت بعد رحيله عن الزمالك إلى أفيس ثم العودة إلى مصر.