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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلن مدة غياب نجم ليفربول والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن حجم إصابة أليكس أوكسلايد تشامبرلين، والتي تعرض لها في نهائي كأس العالم للأندية 2019 في قطر.
وكان تشامبرلين قد تعرض لإصابة قوية أمام فلامينجو يوم السبت الماضي، وظهر على عكازين خلال احتفالات الفريق بالفوز بلقب كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في قطر في الفترة ما بين 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري.
وتحدث كلوب عن حجم إصابة تشامبرلين في تصريحات بمؤتمره الصحفي لمباراة ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، قائلا:" هناك قطع في أحد أربطة الكاحل لـ تشامبرلين".
وتابع:" قد يستغرق وقتاً طويلة لعودتة للتدريبات الجماعية، ولكنه سيغيب عن باقي مباريات العام الحالي".
وعن إصابة لوفرين وماتيب وفابينيو، أكد المدرب الألماني المخضرم:" لن يكونوا جاهزين لمباراوطة ليستر سيتي، ويتابعون برنامجهم العلاجي بشكل جيد".
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