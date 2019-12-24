شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يُدوّن الرباعية رقم 20 في مشواره التدريبي بانتصار الأهلي على الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، «غاوي رباعيات»، حيث قاد الفريق الأحمر للفوز برباعية للمباراة الرابعة منذ توليه المهمة في نهاية أغسطس الماضي.

ويسير الأهلي بخطوات ثابتة في ولاية مديره الفني الحالي، الذي قاده لأفضل انطلاقة في الدوري منذ سنوات عدة، بتحقيق العلامة الكاملة والفوز في أول 8 مباريات للفريق، ليعتلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.

السويسري فايلر حقق الفوز برباعية للمرة الـ 20 في تاريخه التدريبي، بقيادته الفريق الأهلاوي للفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4/0، في لقاء أمس الاثنين بملعب القاهرة بمنافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز 2019-2020.

نرصد في التقرير التالي نتائج 20 رباعية فاز بها فايلر في رحلته التدريبية.

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في ولايته الحالية مع الأهلي استطاع فايلر الفوز بالرباعية في 4 مواجهات كانت على حساب كل من الجونة والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالدوري وكانو سبورت الغيني بدوري أبطال أفريقيا.

وفي رحلته مع لوزيرن السويسري استطاع فايلر الفوز برباعية في مباراتين أمام فريق لوجانو، الأولى بنتيجة 4/1 والثانية بـ 4/2.

نورمبرج الألماني فريق تولى تدريبه فايلر في موسم 2016، واستطاع تحقيق انتصارين برباعية، الأول في مباراة أرم بلفيد وفاز فريقه بنتيجة 4/0 وفي مواجهة سان بولي وحقق النتيجة ذاتها.

مع فريق أندرلخت البلجيكي في موسم 2017، شهدت ولاية فايلر تحقيق الانتصار بالأربعة في 4 مناسبات وذلك على حساب أسوتندي 4/1 وريجيم 4/2 وويستلرو 4/2، ويوبين بنتيجة 4/0.

ومع فريق أوروا السويسري في الفترة بين موسمي 2012 و2013 حقق رينيه فايلر 5 رباعيات مع الفريق، جاءت في شباك أندية بيل بين وإف سي ويل، وجراسهوبرز ولوكارنو وبولي فوتبول.

ومع فريق شافوزين السويسري خلال موسمي 2010 و2011، واصل فايلر مسلسل رباعياته، بواحدة في شباك فيردون سبورت والانتصار بنتيجة 4/0، ثم على حساب ستاد نيونس والفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وأخيرًا مع يوهلين والفوز بنتيجة 4/2.