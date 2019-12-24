شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «قفاز» الحضري بمتحف «فيفا».. والصقر: أسطورة صنعت نفسها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض متحف «فيفا» قفاز الحارس عصام الحضري، احتفاءً بمسيرته الكبيرة، وكونه أكبر لاعب شارك في كأس العالم 2018. ونشر أحمد حسن، قائد المنتخب المصري السابق وعميد لاعبي العالم، صورة القفاز، وعلق عليها: «سعدت اليوم برؤية قفاز عصام الحضري في متحف الفيفا للأساطير، فهو شاء من شاء وأبى من أبى حقا أسطورة رياضية صنعت نفسها بالجهد والكفاح وليست بصناعة سوشيال أو أوهام». وأضاف «الصقر»: «فخور بالحضرى وبكل من يتم تكريمه واحترام تاريخه من الأساطير الرياضيين المصريين».

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