شكرا لقرائتكم معروف يوسف يغيب عن مواجهة الذئاب أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل معروف يوسف علي إنذارين خلال مشاركته مع المقاولون العرب في مباراة الاسماعيلي بالجولة العاشرة، التي أقيمت أمس وفاز بها ذئاب الجبل بهدفين نظيفين، جاء الانذار الأول في الدقيقة 60، والانذار الثاني في الدقيقة 88، ليتعرض للطرد قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.
وأحرز سيف الجزيري الهدف الاول للمقاولون في الشوط الاول ثم أضاف محمد سمير الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليرفع المقاولون رصيده للنقطة 22 في المركز الثاني بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 7 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وتوقف الاسماعيلي عند 13 نقطة من 10 مباريات بعدما حقق الفوز في 4 مواجهات والخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء واحد .
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