شكرا لقرائتكم تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات صحفية عقوبات اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية في اجتماعها أمس توقيع عدد من العقوبات أبرزها، منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة .

وقال مرتضى منصور أن لجنه الانضباط لايحق لها ولاتجرؤ على إيقافي لأنها لجنة مؤقته و غير شرعية، لأن هناك حكم محكمه لايجوز لهيئة رياضيه معاقبة هيئة رياضيه أخرى .

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية على النحو التالي:-

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

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- منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.