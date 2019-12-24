شكرا لقرائتكم طنطا ضد أسوان.. الصباحي يتقدم للضيوف بهدف فى الدقيقة 37 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز اللاعب محمد الصباحي، لاعب فريق أسوان، هدفا فى مرمى طنطا، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سدد الكرة من ضربة ثابتة فى الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول مباشرة على مرمى طنطا، لتسكن شباك أبناء السيد البدوي .

ويستضيف نادى طنطا نظيره أسوان ظهر اليوم الثلاثاء على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين .

وتعادل أبناء السيد البدوى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر أسوان بهدف دون رد من الانتاج الحربى فى إطار نفس الجولة نفسها.

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ويحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

بينما يقبع نادى أسوان فى المركز الاخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش .